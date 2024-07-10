Костенко устроила дочери от Дмитрия Тарасова сказочную фотосессию в день рождения девочки

Костенко поздравила дочь от Дмитрия Тарасова с днëм рождения

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко трогательно обратилась к старшей дочери Милане, которой исполнилось 6 лет.

Фото: https://www.instagram.com/kostenko.94 by Инстаграм Анастасии Костенко is licensed under public doman

Костенко вспомнила, что много лет мечтала о дочери, которую хотела назвать Миланой. Она опубликовала в "Инстаграме"* сказочную фотосессию малышки, в которой девочка предстала в кукольном образе.

"Никогда не забуду наш золотой час, когда ты лежала у меня на животе, такая тёплая, родная, с двумя ямочками. Час, когда жизнь поделилась на до и после тебя", — написала жена футболиста под фотографиями дочери.

Анастасия пожелала дочери здоровья и счастья.

"Всё, что ты захочешь, обещаю, будет", — пообещала блогер.

Анастасия Костенко является многодетной мамой. Вместе с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, они воспитывают четырёх детей — 6-летнюю Милану, 5-летнюю Еву, 3-летнего Алексея и Ярослава, появившегося на свет в 2024 году.

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