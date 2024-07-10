Квартиру незрячей певицы Дианы Гурцкой обстреляли в центре столицы

По квартире Дианы Гурцкой в центре Москвы стреляли

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Диана Гурцкая обратилась за помощью в правоохранительные органы после обстрела её квартиры.

Фото: https://vk.com/dianagurtskaya by ВК-аккаунт Дианы Гурцкой is licensed under public doman

Квартиру Дианы Гурцкой, которая расположена в центре столицы, обстреляли. Жильё исполнительница хита "Ты здесь" пострадало от действий стрелка. По квартире артистки открыл стрельбу проживающий по соседству мужчина.

По информации полиции, стрельба происходила хаотично. У стрелявшего конфисковали огнестрельное оружие.

Ранее певица Диана Гурцкая в интервью Борису Корчевникову рассказала, что стало причиной скоропостижной смерти её супруга, чиновника Петра Кучеренко.