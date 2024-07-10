Канье Уэст ошарашил фанатов решением завершить карьеру после поездки в Россию

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Канье Уэст захотел завершить музыкальную карьеру

0:37
Шоу-бизнес

Американский рэпер Rich the Kid опубликовал в своем блоге в социальных сетях личную переписку с музыкантом и дизайнером Канье Уэстом, в которой Уэст заявил о своем уходе со сцены.

Канье Уэст захотел завершить музыкальную карьеру
Фото: flickr.com by Peter Hutchins, CC BY 2.0

В разговоре Уэст сообщил, что завершает карьеру в профессиональной музыке и не знает, чем заняться дальше. Rich the Kid ответил, что Уэст необходим публике, так как он владеет "крупнейшим брендом" в мировой индустрии культуры, и призвал его не покидать сцену, а взять паузу и отдохнуть.

Через несколько минут Rich the Kid удалил эту сторис.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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