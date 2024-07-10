Канье Уэст ошарашил фанатов решением завершить карьеру после поездки в Россию

Канье Уэст захотел завершить музыкальную карьеру

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американский рэпер Rich the Kid опубликовал в своем блоге в социальных сетях личную переписку с музыкантом и дизайнером Канье Уэстом, в которой Уэст заявил о своем уходе со сцены.

Фото: flickr.com by Peter Hutchins, CC BY 2.0

В разговоре Уэст сообщил, что завершает карьеру в профессиональной музыке и не знает, чем заняться дальше. Rich the Kid ответил, что Уэст необходим публике, так как он владеет "крупнейшим брендом" в мировой индустрии культуры, и призвал его не покидать сцену, а взять паузу и отдохнуть.

Через несколько минут Rich the Kid удалил эту сторис.