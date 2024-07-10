Соседов назвал способ остановить Пугачёву от резких высказываний в Интернете

Вчерашний пост Аллы Пугачёвой в социальных сетях вызвал активное обсуждение в Интернете.
После группового ракетного удара по военным объектам на Украине, Пугачёва разместила в соцсетях короткий комментарий, сопровождая его фотографией из киевской больницы с изображением окровавленных женщины и ребёнка:
"Бог терпелив, но всему есть предел"
Певицу призывают лишить всех наград и признать иноагентом из-за её попыток дискредитации российской армии.
Критик Сергей Соседов считает, что Пугачёва делает такие заявления не случайно, утверждая в беседе с "МК", что она стремится привлечь внимание к своей персоне. Он призывает забыть о ней и не обращать внимания на её высказывания, что, по его мнению, остановит её от дальнейших публикаций.
Министерство обороны РФ заявило, что удары по гражданским целям на Украине исключены, объяснив, что в киевскую больницу попала ракета украинской ПВО.
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