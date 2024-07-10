Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перейра ответил Вахитову: Ты немного растерялся
Косметолог Созинова: как правильно ухаживать за кожей, чтобы избавиться от акне
Добровольцы СВО получат равные страховые выплаты с контрактниками
Спрос на аренду премиальных автомобилей в каршеринге вырос на 20% с начала 2024 года
Как проверить состояние батареи вашего ноутбука: пошаговое руководство
Китайский стартап Cosmoleap уличили в краже идей SpaceX
Туристка потребовала вернуть ей часть стоимости отдыха из-за "ужасного моря"
Около сотни диких куриц разоряют деревни в Британии
Пирожки с яйцом и зелёным луком: дрожжевое тесто для них делаем на кефире
Соседов назвал способ остановить Пугачёву от резких высказываний в Интернете

Критик Соседов назвал причину резкого поведения Аллы Пугачёвой

1:03
Шоу-бизнес

Вчерашний пост Аллы Пугачёвой в социальных сетях вызвал активное обсуждение в Интернете.

Критик Соседов назвал причину резкого поведения Аллы Пугачёвой
Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, CC BY-SA 4.0

После группового ракетного удара по военным объектам на Украине, Пугачёва разместила в соцсетях короткий комментарий, сопровождая его фотографией из киевской больницы с изображением окровавленных женщины и ребёнка:

"Бог терпелив, но всему есть предел"

Певицу призывают лишить всех наград и признать иноагентом из-за её попыток дискредитации российской армии.

Критик Сергей Соседов считает, что Пугачёва делает такие заявления не случайно, утверждая в беседе с "МК", что она стремится привлечь внимание к своей персоне. Он призывает забыть о ней и не обращать внимания на её высказывания, что, по его мнению, остановит её от дальнейших публикаций.

Министерство обороны РФ заявило, что удары по гражданским целям на Украине исключены, объяснив, что в киевскую больницу попала ракета украинской ПВО.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Чистота и добросовестность — залог успешного заведения общепита Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Последние материалы
Спрос на аренду премиальных автомобилей в каршеринге вырос на 20% с начала 2024 года
Как проверить состояние батареи вашего ноутбука: пошаговое руководство
Китайский стартап Cosmoleap уличили в краже идей SpaceX
Туристка потребовала вернуть ей часть стоимости отдыха из-за "ужасного моря"
Около сотни диких куриц разоряют деревни в Британии
Критик Соседов назвал причину резкого поведения Аллы Пугачёвой
Пирожки с яйцом и зелёным луком: дрожжевое тесто для них делаем на кефире
Алексей Чадов рассказал, что его беременная жена передаёт поклонникам привет
Кафанов считает, что у Карпина стоит поучиться тренерской работе
Почему курение приводит к появлению морщин?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников