Соседов назвал способ остановить Пугачёву от резких высказываний в Интернете

Критик Соседов назвал причину резкого поведения Аллы Пугачёвой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вчерашний пост Аллы Пугачёвой в социальных сетях вызвал активное обсуждение в Интернете.

Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, CC BY-SA 4.0

После группового ракетного удара по военным объектам на Украине, Пугачёва разместила в соцсетях короткий комментарий, сопровождая его фотографией из киевской больницы с изображением окровавленных женщины и ребёнка:

"Бог терпелив, но всему есть предел"

Певицу призывают лишить всех наград и признать иноагентом из-за её попыток дискредитации российской армии.

Критик Сергей Соседов считает, что Пугачёва делает такие заявления не случайно, утверждая в беседе с "МК", что она стремится привлечь внимание к своей персоне. Он призывает забыть о ней и не обращать внимания на её высказывания, что, по его мнению, остановит её от дальнейших публикаций.

Министерство обороны РФ заявило, что удары по гражданским целям на Украине исключены, объяснив, что в киевскую больницу попала ракета украинской ПВО.