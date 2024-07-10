Дочь известного актёра сделала судьбоносный выбор: Евгения Абдулова подала документы в вуз

Евгения Абдулова, дочь известного российского актера Александра Абдулова, решила следовать по стопам отца и связать свою жизнь с искусством.
Недавно она подала документы во ВГИК на режиссерский факультет к Владимиру Хотиенко, одному из самых известных преподавателей. Конкурс на бюджетные места составляет 18 человек на одно место, а на платные — 29 человек.
Абдулова активно готовилась к поступлению: занималась в киностудии и снимала короткометражные и документальные фильмы. Она уже прошла творческий тур, где большинство кандидатов были отсеяны. Евгения написала очерк, пересказала эпизод из фильма и подготовила серию фотонаблюдений. Впереди у нее несколько испытаний, включая коллоквиум, письменную работу и профессиональное собеседование, где нужно будет прочитать прозу, поэзию или басню, а также выполнить творческое задание, сообщает StarHit.
Евгения Абдулова — единственная дочь Александра Абдулова, который долгое время не мог иметь детей. Перед его смертью его жена Юлия забеременела, и актер провел с дочкой девять месяцев до своей кончины в 2008 году от рака.
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