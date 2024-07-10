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Сбежавший из России популярный юморист собрался оспорить статус иноагента

Комик Поперечный* оспорит присвоение ему статуса иноагента

0:53
Шоу-бизнес

Популярный стендап-комик Данила Поперечный* намерен оспаривать статус иноагента, недавно присвоенный ему Минюстом, хотя и не надеется на успех, сообщает EADaily.

Комик Поперечный* оспорит присвоение ему статуса иноагента
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

В своем видео на YouTube он сообщил, что числится под номером 813 в реестре и общался с юристами, чтобы понять свои дальнейшие действия. Поперечный* выразил разочарование ситуацией, отметив свою любовь к России.

Он узнал о включении в реестр от коллеги, блогера Эльдара Джарахова, и позже получил официальное уведомление от Минюста. Поперечный* предложил Минюсту прикреплять к таким уведомлениям инструкцию для иноагентов, так как правила не объясняются.

*лицо, признанное иностранным агентом 14.06.2024 по решению Минюста РФ

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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