Сбежавший из России популярный юморист собрался оспорить статус иноагента

Комик Поперечный* оспорит присвоение ему статуса иноагента

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный стендап-комик Данила Поперечный* намерен оспаривать статус иноагента, недавно присвоенный ему Минюстом, хотя и не надеется на успех, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

В своем видео на YouTube он сообщил, что числится под номером 813 в реестре и общался с юристами, чтобы понять свои дальнейшие действия. Поперечный* выразил разочарование ситуацией, отметив свою любовь к России.

Он узнал о включении в реестр от коллеги, блогера Эльдара Джарахова, и позже получил официальное уведомление от Минюста. Поперечный* предложил Минюсту прикреплять к таким уведомлениям инструкцию для иноагентов, так как правила не объясняются.

*лицо, признанное иностранным агентом 14.06.2024 по решению Минюста РФ