Сбежавший из России популярный юморист собрался оспорить статус иноагента

Популярный стендап-комик Данила Поперечный* намерен оспаривать статус иноагента, недавно присвоенный ему Минюстом, хотя и не надеется на успех, сообщает EADaily.
В своем видео на YouTube он сообщил, что числится под номером 813 в реестре и общался с юристами, чтобы понять свои дальнейшие действия. Поперечный* выразил разочарование ситуацией, отметив свою любовь к России.
Он узнал о включении в реестр от коллеги, блогера Эльдара Джарахова, и позже получил официальное уведомление от Минюста. Поперечный* предложил Минюсту прикреплять к таким уведомлениям инструкцию для иноагентов, так как правила не объясняются.
*лицо, признанное иностранным агентом 14.06.2024 по решению Минюста РФ
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