Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"

Петросян рассказал о своём незабываемом путешествии с женом и сыном

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян поделился кадрами с совместного отдыха с женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом.

Фото: https://www.instagram.com/petrosyanevgeny by Инстаграм Евгения Петросяна is licensed under public doman

Евгений Петросян опубликовал в "Инстаграме"* фото с яхты. Юморист с женой и сыном проехались на плавательном средстве по водам реки Невы в Санкт-Петербурге.

"Впервые смотрю на Петербург с воды! Очень любопытно", — написал Евгений Ваганович под кадрами.

Жена артиста Татьяна Брухунова тоже высказала о маленьком семейном путешествии.

"Ваган ждал этого дня несколько месяцев! Его первое путешествие по рекам и каналам Петербурга", — написала Татьяна под кадрами.

Ранее Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом.

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