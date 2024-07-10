Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"

Юморист Евгений Петросян поделился кадрами с совместного отдыха с женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом.
Евгений Петросян опубликовал в "Инстаграме"* фото с яхты. Юморист с женой и сыном проехались на плавательном средстве по водам реки Невы в Санкт-Петербурге.
"Впервые смотрю на Петербург с воды! Очень любопытно", — написал Евгений Ваганович под кадрами.
Жена артиста Татьяна Брухунова тоже высказала о маленьком семейном путешествии.
"Ваган ждал этого дня несколько месяцев! Его первое путешествие по рекам и каналам Петербурга", — написала Татьяна под кадрами.
Ранее Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом.
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