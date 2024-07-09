Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров купил машину за 40 млн рублей
Кошмар для водителей: отсутствие ОСАГО начнут выявлять камеры
Блогерша Лерчек официально развелась с супругом Артёмом Чекалиным
В МАИ разработали приложение для планирования туристических маршрутов
TransPsy: видеоигры укрепили внимание и вернули мотивацию людям с шизофренией
Певец DJ Smash в шутку заявил, что платит грудному сыну за спокойный ночной сон
Собаки с самым крепким здоровьем: топ-5 пород по мнению кинологов
3 оригинальных соуса к шашлыку — они дополнят вкус мяса
Nature: в 64 световых годах от Земли находится планета с атмосферой из сероводорода
Прохор Шаляпин рассказал, где отдыхает этим летом: "Я абсолютно счастлив"

Прохор Шаляпин рассказал, куда отправился отдыхать

0:44
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин поделился курортным контентом из райского местечка.

Прохор Шаляпин рассказал, куда отправился отдыхать
Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* живописные кадры с морским побережьем и красивой зеленью.

"Остров Косумель, и я абсолютно счастлив", — написал артист под кадрами.

Так как остров Косумель находится в Мексике, то подписчики Прохора поинтересовались у певца, нет ли там где поблизости Ольги Бузовой, которая занята съёмками шоу "Звёзды в джунглях" в Латинской Америке.

Ранее телеведущая Юлия Барановская рассказала, где отдыхает этим летом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг

Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.

Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
ПВО Украины вокруг Киева 8 июля бездействовало по указанию Зеленского Любовь Степушова Саудовская Аравия не зависит от Европейского Союза и поэтому свободнее Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Последние материалы
Прохор Шаляпин рассказал, куда отправился отдыхать
3 оригинальных соуса к шашлыку — они дополнят вкус мяса
Nature: в 64 световых годах от Земли находится планета с атмосферой из сероводорода
Супруга Милоша Биковича показала трогательные кадры с шестимесячным сыном
Химик Красных рассказала о диагностике депрессии по слюне
Возлюбленный Екатерины Старшовой ушёл от неё к Джульетте
Индия готовится к долгосрочным поставкам нефти из России
Песков: спортсмены решают сами, ехать на Олимпиаду или нет
Как современные технологии делают уход за собой доступным и эффективным
О российских таксистах написали книгу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников