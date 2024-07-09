Прохор Шаляпин рассказал, где отдыхает этим летом: "Я абсолютно счастлив"

Прохор Шаляпин рассказал, куда отправился отдыхать

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин поделился курортным контентом из райского местечка.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* живописные кадры с морским побережьем и красивой зеленью.

"Остров Косумель, и я абсолютно счастлив", — написал артист под кадрами.

Так как остров Косумель находится в Мексике, то подписчики Прохора поинтересовались у певца, нет ли там где поблизости Ольги Бузовой, которая занята съёмками шоу "Звёзды в джунглях" в Латинской Америке.

Ранее телеведущая Юлия Барановская рассказала, где отдыхает этим летом.

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