Прохор Шаляпин рассказал, где отдыхает этим летом: "Я абсолютно счастлив"

Певец Прохор Шаляпин поделился курортным контентом из райского местечка.
Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* живописные кадры с морским побережьем и красивой зеленью.
"Остров Косумель, и я абсолютно счастлив", — написал артист под кадрами.
Так как остров Косумель находится в Мексике, то подписчики Прохора поинтересовались у певца, нет ли там где поблизости Ольги Бузовой, которая занята съёмками шоу "Звёзды в джунглях" в Латинской Америке.
Ранее телеведущая Юлия Барановская рассказала, где отдыхает этим летом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.