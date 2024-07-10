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Визажист Гоар Аветисян купила квартиру бездомной старушке: "Творить как можно больше добра"

Визажист Гоар Аветисян подарила квартиру нищей бабушке

1:08
Шоу-бизнес

Визажист Гоар Аветисян изменила жизнь одинокой старушки, которая оказалась без жилья на улице.

Визажист Гоар Аветисян подарила квартиру нищей бабушке
Фото: https://vk.com/goar_avetisyan by ВК-аккаунт Гоар Аветисян is licensed under public doman

Гоар Аветисян приняла самое живое участие в судьбе бездомной бабушки по имени Надежда Вазгеновна, которая скиталась без своего угла.

Специалисту по макияжу стало жалко пожилую женщину с тяжёлой судьбой. Она купила бабушке квартиру и сделала её членом своей семьи.

На видео в социальных сетях Гоар показала обставленную всей необходимой мебелью квартиру старушки.

Аветисян объяснила, что старается сделать каждый день какое-либо доброе дело. Без этого она не видит смысл жизни.

"Я уверена, что нас отправили на эту землю с большой миссией: радоваться каждому дню и творить как можно больше добра, помогать друг другу, насколько это возможно", — объяснила свой благородный поступок Гоар.

Ранее сообщалось, что певец Сергей Лазарев подарил квартиру бездомной Лидии Утяшевой, которую прозвали диско-бабушкой за то, что она зажигательно танцует на концертах звёзд.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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