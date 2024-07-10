Боня рассказала о непристойном инциденте на съемках шоу

Виктория Боня раскрыла скандальный момент с Джиганом в шоу "Выжить в Дубае"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Виктория Боня в своем Telegram-канале рассказала о странной выходке рэпера Джигана на съемках шоу "Выжить в Дубае". Она сообщила, что из программы был вырезан момент, когда Джиган пукнул человеку в лицо ради шутки.

Фото: Wikipedia by Алексей Гоманков, CC BY-SA 4.0

Боня выразила свое удивление и разочарование таким поведением, назвав его невоспитанным и оскорбительным.

По словам Бони, этот эпизод вызвал смех у присутствующих, но ей самой он показался диким и жутким. Блогерша отметила, что не ожидала такого поступка от Джигана, однако не осуждает его за его поведение, признавая, что музыкант просто такой, какой он есть. Решение вырезать данный момент было принято при монтаже, так как его посчитали оскорбительным и неподобающим для показа.