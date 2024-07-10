Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 пород собак, которые становятся идеальными поводырями
Рост популярности Bloodborne после выхода DLC к Elden Ring: причины и статистика
Важные правила ухода за окрашенными волосами для длительного эффекта
Эксперт объяснил причины перегрева двигателя автомобиля
5 распространенных ошибок при использовании общими пространствами
Учёные обнаружили сероводород в атмосфере экзопланеты HD 189733 b
Как восстановить плодородие участка после разведения костра?
Жирная рыба и орехи могут защитить от деменции
Гречневые котлеты: если приготовить их правильно, они будут похожи на мясные
Боня рассказала о непристойном инциденте на съемках шоу

Виктория Боня раскрыла скандальный момент с Джиганом в шоу "Выжить в Дубае"

0:50
Шоу-бизнес

Блогерша Виктория Боня в своем Telegram-канале рассказала о странной выходке рэпера Джигана на съемках шоу "Выжить в Дубае". Она сообщила, что из программы был вырезан момент, когда Джиган пукнул человеку в лицо ради шутки.

Виктория Боня раскрыла скандальный момент с Джиганом в шоу "Выжить в Дубае"
Фото: Wikipedia by Алексей Гоманков, CC BY-SA 4.0

Боня выразила свое удивление и разочарование таким поведением, назвав его невоспитанным и оскорбительным.

По словам Бони, этот эпизод вызвал смех у присутствующих, но ей самой он показался диким и жутким. Блогерша отметила, что не ожидала такого поступка от Джигана, однако не осуждает его за его поведение, признавая, что музыкант просто такой, какой он есть. Решение вырезать данный момент было принято при монтаже, так как его посчитали оскорбительным и неподобающим для показа.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Диетические куриные котлеты: получаются сочными, хотя и готовятся из куриной грудки
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Чистота и добросовестность — залог успешного заведения общепита Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Последние материалы
Эксперт объяснил причины перегрева двигателя автомобиля
5 распространенных ошибок при использовании общими пространствами
Виктория Боня раскрыла скандальный момент с Джиганом в шоу "Выжить в Дубае"
Учёные обнаружили сероводород в атмосфере экзопланеты HD 189733 b
Как восстановить плодородие участка после разведения костра?
Жирная рыба и орехи могут защитить от деменции
Гречневые котлеты: если приготовить их правильно, они будут похожи на мясные
Французская спортсменка во время гонки упала с парусной лодки и умерла
Цена на бензин может повыситься из-за активизации ураганов у побережья Америки
Сыворотки для подростковой кожи: лучшие ингредиенты для борьбы с акне и воспалениями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников