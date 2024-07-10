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Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась радостью — к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Анастасия Волочкова опубликовала в "Инстаграме"* фото с 18-летней дочкой Ариадной. На снимке экс-прима Большого театра запечатлена в обнимку с наследницей на диване, заваленном вещами.

"Когда приезжает любимая доченька Ариадна, это всегда позитивно и творчески проведённое время", — написала звезда балета под снимком.

Волочкова объяснила, что Ариадна улетела на каникулы на недельку.

Ранее балерина рассказала, что её дочка навещала её со своим молодым человеком. Она похвасталась тем, что наследница очень о ней заботится.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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