Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью — к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.
Анастасия Волочкова опубликовала в "Инстаграме"* фото с 18-летней дочкой Ариадной. На снимке экс-прима Большого театра запечатлена в обнимку с наследницей на диване, заваленном вещами.
"Когда приезжает любимая доченька Ариадна, это всегда позитивно и творчески проведённое время", — написала звезда балета под снимком.
Волочкова объяснила, что Ариадна улетела на каникулы на недельку.
Ранее балерина рассказала, что её дочка навещала её со своим молодым человеком. Она похвасталась тем, что наследница очень о ней заботится.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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