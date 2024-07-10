Юрий Лоза назвал существенный недостаток отдыха в Анапе и Сочи: "За гранью добра и зла"

Певца Юрия Лозу вывело из себя путешествие по курортным городам Краснодарского края.
Юрий Лоза рассказал, что дорога вдоль черноморского побережья от Анапы до Сочи его утомила.
"Это просто какой-то трындец! Ну почему нет объездной дороги вокруг Новороссийска? Неужели надо объяснять, что человеку, торопящемуся в аэропорт, совсем не нужна часовая экскурсия по перегретому южным солнцем городу?" — поделился своим мнением артист в ВК-аккаунте.
Автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что его страдания увеличивал серпантин и длительные пробки на дорогах.
"Это тоже за гранью добра и зла", — выразил своё возмущение певец.
Ранее Юрий Лоза пожаловался на ремонтные работы у своего дома.
Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.