Олег Газманов призвал подписчиков помочь ему обойти запрет на YouTube

Олег Газманов попросил поклонников обхитрить YouTube

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов попросил подписчиков обмануть алгоритмы YouTube, где заблокировали аккаунт артиста.

Фото: https://vk.com/olegmgazmanov by ВК-аккаунт Олега Газманова is licensed under public doman

Газманов разместил в "Инстаграме"* фрагмент своей новой песни "Русский мир!". Он напомнил, что иностранный видеохостинг YouTube, заблокировал его личный канал.

Он призвал поклонников пойти на хитрость, бесплатно скачать его клип и разместить его на YouTube в обход запретов и блокировок.

"Пусть этот флешмоб будет нашим Российским залпом по нашим недругам. Эту песню не задушишь, не убьёшь", — написал народный артист России.

Ранее исполнитель хита "Я русский" певец Шаман объяснил, почему его YouTube-канал заблокировали.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской