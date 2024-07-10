Олег Газманов призвал подписчиков помочь ему обойти запрет на YouTube

Певец Олег Газманов попросил подписчиков обмануть алгоритмы YouTube, где заблокировали аккаунт артиста.
Газманов разместил в "Инстаграме"* фрагмент своей новой песни "Русский мир!". Он напомнил, что иностранный видеохостинг YouTube, заблокировал его личный канал.
Он призвал поклонников пойти на хитрость, бесплатно скачать его клип и разместить его на YouTube в обход запретов и блокировок.
"Пусть этот флешмоб будет нашим Российским залпом по нашим недругам. Эту песню не задушишь, не убьёшь", — написал народный артист России.
Ранее исполнитель хита "Я русский" певец Шаман объяснил, почему его YouTube-канал заблокировали.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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