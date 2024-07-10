Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России предлагают создать институт страховых расследователей
Bloomberg узнал о запрете Android в китайском подразделении Microsoft
Актёр Чадов заявил, что был влюблён в Жанну Фриске на съёмках "Ночного дозора"
Юрий Лоза заявил, что Трубачу ничего не грозит за "Голубую луну"
Чем подкормить чеснок в июле: головки вырастут в 2 раза крупнее
Как понять, что у вашей кошки что-то болит
Россияне отлично подготовились к международным соревнованиям по скайраннингу
"Звук": россияне на шашлыках предпочитают слушать рок и поп
Как недорого отдохнуть на Азовском море
Олег Газманов призвал подписчиков помочь ему обойти запрет на YouTube

Олег Газманов попросил поклонников обхитрить YouTube

0:53
Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов попросил подписчиков обмануть алгоритмы YouTube, где заблокировали аккаунт артиста.

Олег Газманов попросил поклонников обхитрить YouTube
Фото: https://vk.com/olegmgazmanov by ВК-аккаунт Олега Газманова is licensed under public doman

Газманов разместил в "Инстаграме"* фрагмент своей новой песни "Русский мир!". Он напомнил, что иностранный видеохостинг YouTube, заблокировал его личный канал.

Он призвал поклонников пойти на хитрость, бесплатно скачать его клип и разместить его на YouTube в обход запретов и блокировок.

"Пусть этот флешмоб будет нашим Российским залпом по нашим недругам. Эту песню не задушишь, не убьёшь", — написал народный артист России.

Ранее исполнитель хита "Я русский" певец Шаман объяснил, почему его YouTube-канал заблокировали.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Российские войска продолжают наступать в селе Нью-Йорк Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Последние материалы
Промывание макарон после варки: миф или необходимость?
Лечение акне: почему домашние средства могут усугубить проблему
В РФ открылись более 13 тысяч иностранных компаний после февраля 2022 года
Как замедлить процесс старения: советы дерматолога
Куда и как москвичи могут сейчас отправиться на юг России
Симона Юнусова ответила на вопрос об Анастасии Решетовой
Apple стала самой ценной компанией в мире, обогнав Microsoft
Соболев согласовал контракт с ФК "Зенит"
Российские войска продолжают наступать в селе Нью-Йорк
Ветеринары советуют владельцам кошек не увлекаться настоем валерианы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников