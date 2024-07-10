Мама Тимати ответила на вопрос о бывшей невестке Анастасии Решетовой: сразу не взлюбили

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова вынуждена отвечать на вопросы о поступках матери своего внука Анастасии Решетовой.

Симону Юнусову закидали вопросами о поведении модели Анастасии Решетовой, которую подозревают в романе с мужем певицы Алсу Яном Абрамовым.

Женщина уже устала комментировать скандальную ситуацию, к котой она не имеет никакого отношения.

"Почему столько хейта вокруг мамы Ратика. И почему Вы её сразу не взлюбили?" — поинтересовались фолловеры.

"Мне хватает своих проблем, зачем обсуждать чужие?" — ответила Симона.

"Как Вам поступок бывшей невестки?" — не унимались подписчики.

"У меня ещё не было невесток", — заявила мама рэпера Тимати, который ни разу не вступал в официальный брак.