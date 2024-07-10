Мама Тимати ответила на вопрос о бывшей невестке Анастасии Решетовой: сразу не взлюбили

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова вынуждена отвечать на вопросы о поступках матери своего внука Анастасии Решетовой.
Симону Юнусову закидали вопросами о поведении модели Анастасии Решетовой, которую подозревают в романе с мужем певицы Алсу Яном Абрамовым.
Женщина уже устала комментировать скандальную ситуацию, к котой она не имеет никакого отношения.
"Почему столько хейта вокруг мамы Ратика. И почему Вы её сразу не взлюбили?" — поинтересовались фолловеры.
"Мне хватает своих проблем, зачем обсуждать чужие?" — ответила Симона.
"Как Вам поступок бывшей невестки?" — не унимались подписчики.
"У меня ещё не было невесток", — заявила мама рэпера Тимати, который ни разу не вступал в официальный брак.
Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что певица Алсу узнала что её муж Ян Абрамов встречается с Настей.
Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.