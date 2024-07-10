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Бывший муж Виктории Бони Смерфит закрутил роман со звездой Victoria's Secret Амбросио

Бывшего мужа Бони Алекса Смерфита заметили в компании модели Victoria's Secret

0:46
Шоу-бизнес

Экс-супруг звезды "Дома-2" Виктории Бони Алекс Смерфит нашёл себе завидную пассию.

Бывшего мужа Бони Алекса Смерфита заметили в компании модели Victoria's Secret
Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Ирландского миллиардера Алекса Смерфита, который прожил с Викторией Боней в гражданском браке семь лет, заметили в компании красивой модели Victoria's Secret Алесандры Амбросио.

"СтарХит" сообщает, что бизнесмен и модель проводили вместе время на морском побережье. Они плескались в море и много разговаривали.

Интернет-пользователи решили, что у парочки завязался роман.

Ранее Виктория Боня пожаловалась на то, что бывший муж никак не помогает ей материально. Не даёт он денег, по словам звезды "Дома-2", даже на нужды общей дочери Анджелины.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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