Экс-супруг звезды "Дома-2" Виктории Бони Алекс Смерфит нашёл себе завидную пассию.
Ирландского миллиардера Алекса Смерфита, который прожил с Викторией Боней в гражданском браке семь лет, заметили в компании красивой модели Victoria's Secret Алесандры Амбросио.
"СтарХит" сообщает, что бизнесмен и модель проводили вместе время на морском побережье. Они плескались в море и много разговаривали.
Интернет-пользователи решили, что у парочки завязался роман.
Ранее Виктория Боня пожаловалась на то, что бывший муж никак не помогает ей материально. Не даёт он денег, по словам звезды "Дома-2", даже на нужды общей дочери Анджелины.
Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.