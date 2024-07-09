Алсу решила избавиться от элитной квартиры после развода

Певица Алсу решила продать свою квартиру в центре Москвы на фоне новостей о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака, сообщает издание Super.
41-летняя звезда выставила на продажу элитную недвижимость на Никитском бульваре, которую ей подарили родители на совершеннолетие, за 299 миллионов рублей.
Квартира площадью 247 квадратных метров выполнена в неоклассическом стиле и оснащена антикварной мебелью. В ней обустроены три спальни, три санузла, кухня-столовая, кабинет с кладовой, просторный холл с гардеробной и сауна. Продажа этой роскошной недвижимости является частью изменений в жизни певицы после развода.
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