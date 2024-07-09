Алсу решила избавиться от элитной квартиры после развода

Алсу продает элитную квартиру в центре Москвы за 299 миллионов рублей

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу решила продать свою квартиру в центре Москвы на фоне новостей о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака, сообщает издание Super.

Фото: инстаграм аккаунт Алсу is licensed under public domain

41-летняя звезда выставила на продажу элитную недвижимость на Никитском бульваре, которую ей подарили родители на совершеннолетие, за 299 миллионов рублей.

Квартира площадью 247 квадратных метров выполнена в неоклассическом стиле и оснащена антикварной мебелью. В ней обустроены три спальни, три санузла, кухня-столовая, кабинет с кладовой, просторный холл с гардеробной и сауна. Продажа этой роскошной недвижимости является частью изменений в жизни певицы после развода.