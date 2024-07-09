Сестру Меладзе обвиняют в нарушении закона из-за госконтракта на 5,4 млн рублей

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Главу ФПБК призвал проверить контракт Лианы Меладзе на нарушение закона

1:15
Шоу-бизнес

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил проверить контракт продюсера Лианы Меладзе на предмет нарушения федеральных законов № 223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и № 135 "О защите конкуренции".

Главу ФПБК призвал проверить контракт Лианы Меладзе на нарушение закона
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Бородин сообщил об этом, отметив, что соответствующее предложение было направлено руководителю Федеральной антимонопольной службы России Максиму Шаскольскому.

В ходе мониторинга интернета команда ФПБК обнаружила, что Лиана Меладзе получила госконтракт на сумму 5,4 миллиона рублей от Центра культуры и досуга "Полярная звезда" для организации выступления знаменитости на мероприятии в Оленегорске Мурманской области 31 августа.

Бородин указал, что контракт был заключен без конкурентных процедур, что может нарушать законы № 223-ФЗ и № 135-ФЗ. Он подчеркнул, что на рынке развлекательных услуг существует достаточное количество артистов, способных выполнить этот контракт, и Лиана Меладзе не является единственным поставщиком данных услуг.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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