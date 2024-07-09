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Певица Алла Пугачёва прервала молчание и напомнила о возмездии

Пугачёва опубликовала пост о небезграничном терпении Бога

0:38
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва поделилась пугающей фотографией и выразила надежду на Божий гнев.

Пугачёва опубликовала пост о небезграничном терпении Бога
Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public doman

Алла Пугачёва опубликовала в "Инстаграме"* фото с раненым и перевязанным бинтами ребёнком на руках у женщины. Певица напомнила о неизбежном возмездии.

"Бог терпелив, но всему есть предел", — написала народная артистка СССР в своём микроблоге.

Комментарии Примадонна закрыла под своим постом. 

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва собирается перебраться с семьёй в Юрмалу.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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