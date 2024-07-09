Певица Алла Пугачёва прервала молчание и напомнила о возмездии

Певица Алла Пугачёва поделилась пугающей фотографией и выразила надежду на Божий гнев.
Алла Пугачёва опубликовала в "Инстаграме"* фото с раненым и перевязанным бинтами ребёнком на руках у женщины. Певица напомнила о неизбежном возмездии.
"Бог терпелив, но всему есть предел", — написала народная артистка СССР в своём микроблоге.
Комментарии Примадонна закрыла под своим постом.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва собирается перебраться с семьёй в Юрмалу.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.