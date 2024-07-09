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Будущая жена уехавшего из России рэпера больна

Будущая жена Моргенштерна* Лиза Василенко рассказала о своем заболевании диабетом

1:21
Шоу-бизнес

Украинская модель Лиза Василенко, возлюбленная рэпера Алишера Моргенштерна* (внесенного Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила в Instagram** (деятельность в РФ запрещена), что больна диабетом.

Будущая жена Моргенштерна* Лиза Василенко рассказала о своем заболевании диабетом
Фото: инстаграм аккаунт Елизаветы Василенко by Елизавета Василенко, PDM

Под снимком, где она делает себе укол в руку, 26-летняя девушка подтвердила свое заболевание, развеяв слухи о том, что использует препарат для похудения. Моргенштерн* ранее называл Василенко своей будущей женой и матерью своих детей.

Тем временем, Моргенштерну* может грозить уголовное дело из-за неуведомления российских властей о наличии израильского паспорта. По статье 330.2 Уголовного кодекса РФ ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или 400 часов обязательных работ. Однако адвокат рэпера, Сергей Жорин, считает возбуждение уголовного дела маловероятным, так как Моргенштерн не въезжал в Россию с момента получения израильского гражданства, и срок подачи уведомления еще не начался.

* признан иностранным агентом

** продукт компании Meta, чья деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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