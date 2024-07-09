Екатерина Стриженова показала романтические фото с мужем Александром Стриженовым

Супруги Стриженовы показали свою образцовую семью в День семьи, любви и верности

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова поздравила подписчиков с Днём семьи, любви и верности, опубликовав милые фото с мужем Александром Стриженовым.

Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman

Екатерина Стриженова разместила в "Инстаграме"* фото с мужем Александром Стриженовым. На снимке супружеская пара запечатлена на фоне красивого зелёного парка.

Нарядная телеведущая держит в руках большой букет садовых ромашек, символ праздника святых Петра и Февронии.

"Пусть в вашем доме всегда царит мир, а в семье живёт любовь! Берегите друг друга. С Днём семьи, любви и верности!" — написала Екатерина под фотографией.

К поздравлениям присоединилась Елена Малышева.

"Какое счастье иметь семью! Счастье всем на свете", — написала телемедик под постом коллеги по ТВ.

Ранее Екатерина Стриженова показала дочь, выпускницу МГИМО с красным дипломом.

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