Екатерина Стриженова показала романтические фото с мужем Александром Стриженовым

Екатерина Стриженова поздравила подписчиков с Днём семьи, любви и верности, опубликовав милые фото с мужем Александром Стриженовым.
Екатерина Стриженова разместила в "Инстаграме"* фото с мужем Александром Стриженовым. На снимке супружеская пара запечатлена на фоне красивого зелёного парка.
Нарядная телеведущая держит в руках большой букет садовых ромашек, символ праздника святых Петра и Февронии.
"Пусть в вашем доме всегда царит мир, а в семье живёт любовь! Берегите друг друга. С Днём семьи, любви и верности!" — написала Екатерина под фотографией.
К поздравлениям присоединилась Елена Малышева.
"Какое счастье иметь семью! Счастье всем на свете", — написала телемедик под постом коллеги по ТВ.
Ранее Екатерина Стриженова показала дочь, выпускницу МГИМО с красным дипломом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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