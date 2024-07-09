Актёр Андрей Леонов показал жену и детей: "Для меня семья — это всё!"

Актёр Андрей Леонов показал свою крепкую семью

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" Андрей Леонов похвалился супругой, сыном и дочкой в День семьи, любви и верности.

Фото: https://www.instagram.com/andrey_anastasia_leonov by Инстаграм Андрея Леонова is licensed under public doman

Андрей Леонов опубликовал в "Инстаграме"* фото с женой и детьми. Он поздравил подписчиков с днём святых Петра и Февронии.

"Для меня семья — это всё! Это место, где меня всегда поймут и поддержат, где меня любят любого, уставшего, занудного, всякого!" — написал артист под снимком.

Сын легендарного советского актёра Евгения Леонова признался, что счастлив иметь такую семью и призвал бережно относиться друг к другу.

Андрей Леонов с женой Анастасией воспитывают двоих детей: дочь Анну и сына Михаила.

Ранее актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности.

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