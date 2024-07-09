Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турист из Екатеринбурга задержан в Сочи из-за нацистских татуировок
Автоэксперт Колодочкин перечислил простые способы быстро охладить салон автомобиля
Брокер назвала идеальный курс доллара для РФ
Как сохранить шелковистость и здоровье волос: советы стилиста
Кинологи назвали 3 признака, что собак несчастна
Чем заменить квас в окрошке: 5 нестандартных вариантов
Поволжье признано лидером по росту стоимости жилья за год
Секреты стильного образа: как правильно выбрать сумку женщинам 50+
Ошибки в макияже и внешнем виде, которые мешают продвижению по службе
Ведущая "Вестей" Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от преследовавшего её маньяка

Екатерина Андреева заявила, что отбилась от маньяка силой мысли

0:49
Шоу-бизнес

Диктор "Первого канала" Екатерина Андреева рассказала, что смогла дать отпор злоумышленнику.

Екатерина Андреева заявила, что отбилась от маньяка силой мысли
Фото: https://vk.com/ekaterinaandreeva_official by ВК-аккаунт Екатерины Андреевой is licensed under public doman

Ведущая программы "Вести" Екатерина Андреева уверена, что отбилась от маньяка силой мысли. В борьбе с преследователем ей помогли восточные духовные практики, изучением которых она увлеклась.

Звезда новостной программы объяснила, что подключила энергетическую силу мысли, которая позволяет отбросить человека на некоторое расстояние.

"Он отвалился, ударился головой, пошла кровь. Я быстро села в машину и уехала", — поведала свою удивительную историю Андреева в интервью на YouTube-канале "Света вокруг света".

Ранее Екатерина Андреева объяснила, почему режиссёр Никита Михалков прекратил с ней общаться.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения

Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.

Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно
Эти три породы кошек считаются самыми красивыми в мире: поразят вас своей красотой
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев Грузию, взбрыкнувшую против гегемона, будут наказывать Юрий Бочаров
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Последние материалы
Секреты стильного образа: как правильно выбрать сумку женщинам 50+
Ошибки в макияже и внешнем виде, которые мешают продвижению по службе
Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию"
Черчесов верит в то, что Франция выиграет Евро-2024
Как туристический налог повлияет на отдых в России
Убытки российского кинопроката за полгода превысили восемь миллиардов рублей
Как улучшить настроение с помощью простых фитнес-упражнений
Ветеринары назвали запретные для собак продукты
Sony готовится к шокирующему анонсу PS 5 Pro
Как правильно собирать огурцы: советы для успешного урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников