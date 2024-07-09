Ведущая "Вестей" Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от преследовавшего её маньяка

Диктор "Первого канала" Екатерина Андреева рассказала, что смогла дать отпор злоумышленнику.
Ведущая программы "Вести" Екатерина Андреева уверена, что отбилась от маньяка силой мысли. В борьбе с преследователем ей помогли восточные духовные практики, изучением которых она увлеклась.
Звезда новостной программы объяснила, что подключила энергетическую силу мысли, которая позволяет отбросить человека на некоторое расстояние.
"Он отвалился, ударился головой, пошла кровь. Я быстро села в машину и уехала", — поведала свою удивительную историю Андреева в интервью на YouTube-канале "Света вокруг света".
Ранее Екатерина Андреева объяснила, почему режиссёр Никита Михалков прекратил с ней общаться.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.