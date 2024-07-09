Ведущая "Вестей" Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от преследовавшего её маньяка

Екатерина Андреева заявила, что отбилась от маньяка силой мысли

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Диктор "Первого канала" Екатерина Андреева рассказала, что смогла дать отпор злоумышленнику.

Фото: https://vk.com/ekaterinaandreeva_official by ВК-аккаунт Екатерины Андреевой is licensed under public doman

Ведущая программы "Вести" Екатерина Андреева уверена, что отбилась от маньяка силой мысли. В борьбе с преследователем ей помогли восточные духовные практики, изучением которых она увлеклась.

Звезда новостной программы объяснила, что подключила энергетическую силу мысли, которая позволяет отбросить человека на некоторое расстояние.

"Он отвалился, ударился головой, пошла кровь. Я быстро села в машину и уехала", — поведала свою удивительную историю Андреева в интервью на YouTube-канале "Света вокруг света".

Ранее Екатерина Андреева объяснила, почему режиссёр Никита Михалков прекратил с ней общаться.