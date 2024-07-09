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Алексей Чумаков заявил, что певица Алсу тоже виновата в том, что её брак развалился

Алексей Чумаков замолвил слово за мужа Алсу, которого обвиняют в неверности

0:51
Шоу-бизнес

Певец Алексей Чумаков вслед за Филиппом Киркоровым заступился за супруга певицы Алсу на фоне скандального развода с Яном Абрамовым.

Алексей Чумаков замолвил слово за мужа Алсу, которого обвиняют в неверности
Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman

Чумаков отметил, что вокруг расставания певицы Алсу с мужем ходит много слухов. Он считает, что состояние у Алсу и Абрамова неважное.

Артист заверил, что Ян Абрамов в данный момент не крутит романы на стороне, а пытается спасти свой брак.

"Все его переживания и поступки говорят, что он хочет сохранить семью. В расставании всегда виноваты оба, равно как и оба должны идти навстречу друг другу", — выразил своё мнение муж певицы Юлии Ковальчук.

Интернет-пользователи решили, что Ян Абрамов попросил приятелей замолвить за него словечко, чтобы спасти свою репутацию.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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