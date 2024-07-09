Кудрявцева объяснила, почему не нужно заступаться за мужа Алсу: узнала что Ян встречается с Настей

Лера Кудрявцева призвала не защищать мужа Алсу

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева не понимает артистов, которые встали на сторону супруга певицы Алсу, предпринимателя Яна Абрамова.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman

Кудрявцева отметила, что певица Алсу очень сильно любила своего супруга.

"Так же знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале

Ведущая шоу "Секрет на миллион" призвала перестать хвалить Яна Абрамова и утверждать, что он носит "белое пальто".

"Ну правда, перебор", — выразила своё мнение Лера.

Ранее певец Филипп Киркоров встал на защиту супруга певицы Алсу Яна Абрамова на фоне скандального развода супружеской пары.