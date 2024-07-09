Кудрявцева объяснила, почему не нужно заступаться за мужа Алсу: узнала что Ян встречается с Настей

Телеведущая Лера Кудрявцева не понимает артистов, которые встали на сторону супруга певицы Алсу, предпринимателя Яна Абрамова.
Кудрявцева отметила, что певица Алсу очень сильно любила своего супруга.
"Так же знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале
Ведущая шоу "Секрет на миллион" призвала перестать хвалить Яна Абрамова и утверждать, что он носит "белое пальто".
"Ну правда, перебор", — выразила своё мнение Лера.
Ранее певец Филипп Киркоров встал на защиту супруга певицы Алсу Яна Абрамова на фоне скандального развода супружеской пары.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.