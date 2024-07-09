Дочь Ларисы Долиной рассказала, чем питается её постройневшая мать

Наследница певицы Ларисы Долиной перечислила рацион матери, которая блистает стройной фигурой.
Дочь народной артистки России Ларисы Долиной Ангелина рассказала о секретах стройности матери.
Певица отказалась от мучных продуктов, сладостей и глютена. Звезда позволяет себе есть мясо, овощи, рыбу, морепродукты.
Из привычных блюд исключаются картофель и майонез. Приправы используются только домашнего приготовления.
Ранее певец Митя Фомин рассказал о необычном полезном завтраке для крепкого пресса, который хорошо влияет на процесс пищеварения, так как "кормит" полезную микрофлору кишечника.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.