Дочь Ларисы Долиной рассказала, чем питается её постройневшая мать

Дочь Ларисы Долиной раскрыла секрет стройности матери

Наследница певицы Ларисы Долиной перечислила рацион матери, которая блистает стройной фигурой.

Фото: https://vk.com/larisadolinacom by ВК-аккаунт Ларисы Долиной is licensed under public doman

Дочь народной артистки России Ларисы Долиной Ангелина рассказала о секретах стройности матери.

Певица отказалась от мучных продуктов, сладостей и глютена. Звезда позволяет себе есть мясо, овощи, рыбу, морепродукты.

Из привычных блюд исключаются картофель и майонез. Приправы используются только домашнего приготовления.

Ранее певец Митя Фомин рассказал о необычном полезном завтраке для крепкого пресса, который хорошо влияет на процесс пищеварения, так как "кормит" полезную микрофлору кишечника.