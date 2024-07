Дочь Ларисы Долиной рассказала, чем питается её постройневшая мать

Наследница певицы Ларисы Долиной перечислила рацион матери, которая блистает стройной фигурой.

Фото: https://vk.com/larisadolinacom by ВК-аккаунт Ларисы Долиной is licensed under public doman