Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг

Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.

Фото: https://vk.com/danya_milokhinreal by ВК-аккаунт Дани Милохина is licensed under public doman

Даня Милохин опубликовал в своём "Инстаграме"* шуточный ролик об изменении его материального положения, начиная с 2018 года по сегодняшний день.

Под постом тиктокера появился комментарий кредитора, которому блогер задолжал незначительную сумму денег.

"Привет! В Telegram перестал отвечать, может тут заметишь. Когда ты мои 300 рублей вернёшь? Дело не в деньгах, это уже принцип", — написал разгневанный кредитор Милохина. "Напиши моему отцу", — ответил Даня на претензии.

Ранее сообщалось, что Даня Милохин ищет работу за границей.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской