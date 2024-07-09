Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг

Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.
Даня Милохин опубликовал в своём "Инстаграме"* шуточный ролик об изменении его материального положения, начиная с 2018 года по сегодняшний день.
Под постом тиктокера появился комментарий кредитора, которому блогер задолжал незначительную сумму денег.
"Привет! В Telegram перестал отвечать, может тут заметишь. Когда ты мои 300 рублей вернёшь? Дело не в деньгах, это уже принцип", — написал разгневанный кредитор Милохина.
"Напиши моему отцу", — ответил Даня на претензии.
Ранее сообщалось, что Даня Милохин ищет работу за границей.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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