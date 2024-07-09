Лера Кудрявцева заметила, что мессенджеры шпионят за ней: "Конфиденциальности — ноль"

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась своим недоверием к интернет-мессенджерам.
Лера Кудрявцева прокомментировала новость о том, что американский миллиардер Илон Маск назвал мессенджер WhatsApp* шпионской программой.
Владелец компании SpaceX так объяснил рекламные предложения, которые вырабатываются на основе подслушанных разговоров пользователей.
Ведущая шоу "Секрет на миллион" отметила, что тоже замечала странности в работе популярных мессенджеров.
"И ведь не только WhatsApp*, постоянно какая-то фигня в рекламе, о которой где-либо переписывались. Конфиденциальности — ноль", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Ранее Илон Маск предрёк конец мобильным телефонам.
* компания Меta признана в России экстремистской организацией, её деятельность на территории страны запрещена по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.