Лера Кудрявцева заметила, что мессенджеры шпионят за ней: "Конфиденциальности — ноль"

Лера Кудрявцева обвинила мессенджеры в шпионстве

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась своим недоверием к интернет-мессенджерам.

Фото: commons.wikimedia.org by Conrad Longmore, PDM

Лера Кудрявцева прокомментировала новость о том, что американский миллиардер Илон Маск назвал мессенджер WhatsApp* шпионской программой.

Владелец компании SpaceX так объяснил рекламные предложения, которые вырабатываются на основе подслушанных разговоров пользователей.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" отметила, что тоже замечала странности в работе популярных мессенджеров.

"И ведь не только WhatsApp*, постоянно какая-то фигня в рекламе, о которой где-либо переписывались. Конфиденциальности — ноль", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Ранее Илон Маск предрёк конец мобильным телефонам.

* компания Меta признана в России экстремистской организацией, её деятельность на территории страны запрещена по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022