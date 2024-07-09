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Виктория Боня призналась, что влюбилась в Никиту Кологривого: "Меня так раздражал"

Виктория Боня призналась в любви к Никите Кологривому

0:58
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня объяснила, почему из всех актёров сериала "Слово пацана" её зацепил только Никита Кологривый.

Виктория Боня призналась в любви к Никите Кологривому
Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public doman

Виктория Боня отметила, что, когда она смотрела сериал "Слово пацана", то ей запомнился Никита Кологривый, так как он её сильно бесил.

"Меня так раздражал, что я даже влюбилась", — написала модель в своём "Инстаграме"*.

Подписчики выдвинули свои объяснения особому обаянию Кологривого.

"Так он был самим собой просто, а не играл";

"Дело в том, что он там не играл. Это его суть, поэтому он так и запомнился";

"В жизни такой же раздражительный, поэтому так хорошо сыграл", — делились своими соображениями фолловеры.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый устроил разгром в студии шоу Павла Воли.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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