Уехавший за рубеж Даня Милохин показал, как изменилось его материальное положение

Блогер Даня Милохин опубликовал видео, которое точно демонстрирует изменения его материального достатка.
Даня Милохин опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором он показывает, как поменялось его материальное положение.
На кадрах Милохин с фингалом под глазом грустно смотрит в камеру. Подпись гласит, что ещё в 2018 году он не мог позволить купить себе даже жевательную резинку.
На следующем кадре с надписью "2024 год" Даня с вызовом жуёт жвачку, показывая, что уже может себе позволить такую покупку.
"Ну и что скажете теперь", — подписал видео тиктокер.
Ранее сообщалось, что блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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