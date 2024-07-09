Уехавший за рубеж Даня Милохин показал, как изменилось его материальное положение

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Даня Милохин объяснил, как поменялось его материальное положение

0:55
Шоу-бизнес

Блогер Даня Милохин опубликовал видео, которое точно демонстрирует изменения его материального достатка.

Даня Милохин объяснил, как поменялось его материальное положение
Фото: https://www.instagram.com/danya_milokhin by Инстаграм Дани Милохина is licensed under public doman

Даня Милохин опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором он показывает, как поменялось его материальное положение.

На кадрах Милохин с фингалом под глазом грустно смотрит в камеру. Подпись гласит, что ещё в 2018 году он не мог позволить купить себе даже жевательную резинку.

На следующем кадре с надписью "2024 год" Даня с вызовом жуёт жвачку, показывая, что уже может себе позволить такую покупку.

"Ну и что скажете теперь", — подписал видео тиктокер.

Ранее сообщалось, что блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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