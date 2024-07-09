Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Швеции 15 видеоигр признали культурным достоянием страны
Психолог Леонова: Если свекровь ревнует сына к жене, с этим ничего не поделаешь
Daily Mail: в США одобрили Донанемаб для замедления развития болезни Альцгеймера
Почему жирная кожа требует особого внимания и защиты
As: Португалец Кошта может заменить Лунина в "Реале"
Киану Ривз раскрыл свою заветную мечту
Во Франции предлагают исключить Мбаппе из состава сборной
Евросоюз может заключить новый контракт с "Газпромом"
Почему стоит выбрать курорты Азовского побережья
Раздавленная из-за развода с мужем певица Алсу обратилась к предсказаниям: "Небеса решили"

Певица Алсу решила поддержать себя с помощью предсказаний

1:09
Шоу-бизнес

Певица Алсу, страдающая из-за драмы в личной жизни, нашла утешение в позитивных предсказаниях.

Певица Алсу решила поддержать себя с помощью предсказаний
Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman

Певица Алсу разместила в своём "Инстаграме"* фото с печеньями с предсказанием. В одном из мучных изделий ей попался оптимистичный прогноз на будущее.

"Небеса решили — вам пора быть счастливее!" — гласит надпись на бумаге, вынутой из печеньки.

Подписчики принялись поддерживать страдающую из-за развода с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, исполнительницу хита "Зимний сон".

"Сколько соплей. Он вас раньше что ли не изменял. Ну красивая, богатая, детки здоровы. Что ещё надо. Вообще не стоит переживать";

"Ну изменил, ну и ладно. Ушёл, ну фиг с ним. Жизнь то продолжается, главное, чтобы все были здоровы";

"Алсу, вся страна Вам желает женского счастья! Вы обязательно будете счастливы", — писали фолловеры под постом звезды.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения

Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.

Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно
Эти три породы кошек считаются самыми красивыми в мире: поразят вас своей красотой
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
Грузию, взбрыкнувшую против гегемона, будут наказывать Юрий Бочаров Моди раскритикован на Западе за "медвежьи объятия" с Путиным. Зеленский в ярости Любовь Степушова Юрист: публикация Пугачёвой может быть квалифицирована как уголовное деяние Дмитрий Плотников
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Последние материалы
Психолог Леонова: Если свекровь ревнует сына к жене, с этим ничего не поделаешь
Daily Mail: в США одобрили Донанемаб для замедления развития болезни Альцгеймера
Почему жирная кожа требует особого внимания и защиты
As: Португалец Кошта может заменить Лунина в "Реале"
Киану Ривз раскрыл свою заветную мечту
Грузию, взбрыкнувшую против гегемона, будут наказывать
Во Франции предлагают исключить Мбаппе из состава сборной
Евросоюз может заключить новый контракт с "Газпромом"
Почему стоит выбрать курорты Азовского побережья
Тренды окрашивания 2024: рельефный бразильский блонд и теплые оттенки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников