Раздавленная из-за развода с мужем певица Алсу обратилась к предсказаниям: "Небеса решили"

Певица Алсу, страдающая из-за драмы в личной жизни, нашла утешение в позитивных предсказаниях.

Певица Алсу разместила в своём "Инстаграме"* фото с печеньями с предсказанием. В одном из мучных изделий ей попался оптимистичный прогноз на будущее.

"Небеса решили — вам пора быть счастливее!" — гласит надпись на бумаге, вынутой из печеньки.

Подписчики принялись поддерживать страдающую из-за развода с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, исполнительницу хита "Зимний сон".

"Сколько соплей. Он вас раньше что ли не изменял. Ну красивая, богатая, детки здоровы. Что ещё надо. Вообще не стоит переживать";

"Ну изменил, ну и ладно. Ушёл, ну фиг с ним. Жизнь то продолжается, главное, чтобы все были здоровы";

"Алсу, вся страна Вам желает женского счастья! Вы обязательно будете счастливы", — писали фолловеры под постом звезды.