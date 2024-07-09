Раздавленная из-за развода с мужем певица Алсу обратилась к предсказаниям: "Небеса решили"

Певица Алсу, страдающая из-за драмы в личной жизни, нашла утешение в позитивных предсказаниях.
Певица Алсу разместила в своём "Инстаграме"* фото с печеньями с предсказанием. В одном из мучных изделий ей попался оптимистичный прогноз на будущее.
"Небеса решили — вам пора быть счастливее!" — гласит надпись на бумаге, вынутой из печеньки.
Подписчики принялись поддерживать страдающую из-за развода с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, исполнительницу хита "Зимний сон".
"Сколько соплей. Он вас раньше что ли не изменял. Ну красивая, богатая, детки здоровы. Что ещё надо. Вообще не стоит переживать";
"Ну изменил, ну и ладно. Ушёл, ну фиг с ним. Жизнь то продолжается, главное, чтобы все были здоровы";
"Алсу, вся страна Вам желает женского счастья! Вы обязательно будете счастливы", — писали фолловеры под постом звезды.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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