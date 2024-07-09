Певец Шаман представил трио "Неудержимые": нас не запугать и не сломить

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, продемонстрировал тройной патриотический удар по зрителям.
Певец Шаман опубликовал в "Инстаграме"* фото в компании народных артистов России — Олега Газманова и Григория Лепса. Творческий союз исполнитель хита "Я русский" назвал трио "Неудержимые".
"Никакими санкциями и блокировками нас не запугать и не сломить", — написал певец под фото, намекая, вероятно, на недавнюю блокировку его YouTube-канала.
Он заверил, что артисты продолжат свою творческую деятельность, несмотря ни на что.
"Пели, поём и будем петь о России", — заверил Шаман.
Ранее сообщалось, что певец Шаман получил роль князя Владимира в новой опере.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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