Певец Шаман представил трио "Неудержимые": нас не запугать и не сломить

Певец Шаман показал мощное патриотическое трио

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Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, продемонстрировал тройной патриотический удар по зрителям.

Фото: https://www.instagram.com/shaman.me by Инстаграм певца Шамана is licensed under public doman

Певец Шаман опубликовал в "Инстаграме"* фото в компании народных артистов России — Олега Газманова и Григория Лепса. Творческий союз исполнитель хита "Я русский" назвал трио "Неудержимые".

"Никакими санкциями и блокировками нас не запугать и не сломить", — написал певец под фото, намекая, вероятно, на недавнюю блокировку его YouTube-канала.

Он заверил, что артисты продолжат свою творческую деятельность, несмотря ни на что.

"Пели, поём и будем петь о России", — заверил Шаман.

Ранее сообщалось, что певец Шаман получил роль князя Владимира в новой опере.

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