Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности

Сергей Безруков показал очаровательную жену в День семьи, любви и верности

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков поздравил супругу, день рождения которой совпал с Днём семьи, любви и верности.

Фото: https://www.instagram.com/s_bezrukov by Инстаграм Сергея Безрукова is licensed under public doman

Безруков опубликовал в "Инстаграме"* фото с женой, режиссёром Анной Матисон. На снимке супружеская пара запечатлена в салоне автомобиля с пристёгнутыми ремнями безопасности.

"У Ани сегодня день рождения", — подписал кадр народный артист России.

Подписчики присоединились к поздравлениям.

"С днём рождения вашу супругу Анечку. Любви, гармонии и простого женского счастья"; "Поздравляю, составила счастье нашему любимому актёру"; "Прекрасная Анечка, с днём рождения", — писали фолловеры под постом актёра.

Ранее Сергей Безруков поздравил с днём рождения восьмилетнюю дочь Марию.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской