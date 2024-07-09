Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности

Актёр Сергей Безруков поздравил супругу, день рождения которой совпал с Днём семьи, любви и верности.
Безруков опубликовал в "Инстаграме"* фото с женой, режиссёром Анной Матисон. На снимке супружеская пара запечатлена в салоне автомобиля с пристёгнутыми ремнями безопасности.
"У Ани сегодня день рождения", — подписал кадр народный артист России.
Подписчики присоединились к поздравлениям.
"С днём рождения вашу супругу Анечку. Любви, гармонии и простого женского счастья";
"Поздравляю, составила счастье нашему любимому актёру";
"Прекрасная Анечка, с днём рождения", — писали фолловеры под постом актёра.
Ранее Сергей Безруков поздравил с днём рождения восьмилетнюю дочь Марию.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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