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Стилист Влад Лисовец в панике, так как лишился крупной суммы денег: "Трубку не снимает"

Влад Лисовец рассказал, что случайно перевёл крупную сумму денег

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Шоу-бизнес

Стилист Влад Лисовец рассказал, что пытается вернуть крупную сумму денег, которую случайно перечислил некому человеку.

Влад Лисовец рассказал, что случайно перевёл крупную сумму денег
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Лисовец рассказал, что совершил непростительную ошибку — отправил огромную сумму денег человеку, перепутав одну цифру, который после этого перестал выходить на связь.

"Он трубку не снимает. На сообщения не отвечает", — рассказал эксперт моды в социальных сетях.

Влад Лисовец пообещал сделать доброе дело, если ему всё-таки удастся вернуть свои деньги. Подписчики принялись присылать ему номера своих банковских карт с просьбой о материальной помощи.

Стилист остудил пыл интернет-пользователей, отметив, что доброе дело будет делать только после того, как его деньги к нему вернутся.

Ранее давались советы по поводу того, что следует делать, если деньги пришли на заблокированную карту.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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