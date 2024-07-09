Стилист Влад Лисовец в панике, так как лишился крупной суммы денег: "Трубку не снимает"

Стилист Влад Лисовец рассказал, что пытается вернуть крупную сумму денег, которую случайно перечислил некому человеку.
Лисовец рассказал, что совершил непростительную ошибку — отправил огромную сумму денег человеку, перепутав одну цифру, который после этого перестал выходить на связь.
"Он трубку не снимает. На сообщения не отвечает", — рассказал эксперт моды в социальных сетях.
Влад Лисовец пообещал сделать доброе дело, если ему всё-таки удастся вернуть свои деньги. Подписчики принялись присылать ему номера своих банковских карт с просьбой о материальной помощи.
Стилист остудил пыл интернет-пользователей, отметив, что доброе дело будет делать только после того, как его деньги к нему вернутся.
Ранее давались советы по поводу того, что следует делать, если деньги пришли на заблокированную карту.
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