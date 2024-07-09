Алёна Водонаева пожаловалась на распоясавшихся цыганок на Красной площади: "Это нормально?"

Алёна Водонаева атаковали цыгане на Красной площади

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева возмущена тем, что бесчестные цыгане орудуют в центре Москвы.

Фото: https://vk.com/a.vodonaeva by ВК-аккаунт Алёны Водонаевой is licensed under public doman

Алёна Водонаева рассказала, что её атаковали представительницы цыганской национальности на Красной площади.

Она обратилась к представителям правоохранительных органов с жалобой.

"А это нормально, что возле Кремля, по адресу Охотный ряд, 2 (галерея "Модный сезон") кучами ходят цыганки, подходят к людям (лично ко мне две подошли) и предлагают погадать. Всё ок у нас?" — написала звезда ТВ в социальных сетях.

Ранее Алёна Водонаева объявила войну эскортницам, которые заполонили ПМЭФ. Она призвала заставить женщин лёгкого поведения платить налоги.