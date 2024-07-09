Алёна Водонаева пожаловалась на распоясавшихся цыганок на Красной площади: "Это нормально?"

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева возмущена тем, что бесчестные цыгане орудуют в центре Москвы.
Алёна Водонаева рассказала, что её атаковали представительницы цыганской национальности на Красной площади.
Она обратилась к представителям правоохранительных органов с жалобой.
"А это нормально, что возле Кремля, по адресу Охотный ряд, 2 (галерея "Модный сезон") кучами ходят цыганки, подходят к людям (лично ко мне две подошли) и предлагают погадать. Всё ок у нас?" — написала звезда ТВ в социальных сетях.
Ранее Алёна Водонаева объявила войну эскортницам, которые заполонили ПМЭФ. Она призвала заставить женщин лёгкого поведения платить налоги.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.