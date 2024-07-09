Отец Жанны Фриске разоблачил ложь о смерти дочери и обвинил СМИ в её страданиях

Отец Жанны Фриске опроверг слухи о связи её смерти с процедурой ЭКО

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Владимир Фриске, отец покойной певицы Жанны Фриске, опроверг слухи о том, что его дочь умерла из-за процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В интервью "МК" он заявил, что Жанна не прибегала к ЭКО и что в клинике, где она наблюдалась, есть все записи, подтверждающие это.

Фото: commons.wikimedia.org by John Crawford, CC0

Владимир отметил, что информация об ЭКО не соответствует действительности, подчеркнув, что семья никогда не скрывала факт процедуры у младшей дочери, Натальи.

Он также выразил сожаление, что доверил лечение Жанны её возлюбленному Дмитрию Шепелеву, считая, что если бы сам занимался её лечением, она могла бы прожить дольше. Владимир подчеркнул, что Жанна сильно страдала из-за постоянных скандалов и негативного освещения в СМИ, что сильно подорвало её здоровье.