Вера Брежнева оказалась под ракетным обстрелом в Киеве

Вера Брежнева укрылась в киевском убежище из-за обстрелов

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева сообщила в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится в киевском убежище из-за обстрела города.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

В своем посте Брежнева отметила, что вместо запланированной съемки вынуждена прятаться, так как на Украину направлены около 40 ракет. 8 июля киевская городская военная администрация сообщила о ракетном ударе по детской больнице "Охматдет" в Шевченковском районе Киева.

Минобороны России назвали опубликованные украинскими властями фото и видео из Киева провокацией, утверждая, что разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО.

Вера Брежнева покинула Россию вместе с мужем Константином Меладзе после начала специальной военной операции на Украине. В феврале 2023 года пара выставила на продажу свой особняк в Подмосковье. Сейчас Брежнева общается с поклонниками преимущественно на украинском языке в социальных сетях.

* продукт компании Meta, чья деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022