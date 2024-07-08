Вера Брежнева оказалась под ракетным обстрелом в Киеве

Певица Вера Брежнева сообщила в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится в киевском убежище из-за обстрела города.
В своем посте Брежнева отметила, что вместо запланированной съемки вынуждена прятаться, так как на Украину направлены около 40 ракет. 8 июля киевская городская военная администрация сообщила о ракетном ударе по детской больнице "Охматдет" в Шевченковском районе Киева.
Минобороны России назвали опубликованные украинскими властями фото и видео из Киева провокацией, утверждая, что разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО.
Вера Брежнева покинула Россию вместе с мужем Константином Меладзе после начала специальной военной операции на Украине. В феврале 2023 года пара выставила на продажу свой особняк в Подмосковье. Сейчас Брежнева общается с поклонниками преимущественно на украинском языке в социальных сетях.
* продукт компании Meta, чья деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.