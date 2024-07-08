Вика Цыганова: "Моя пенсия — 10 600 рублей, и я не хочу быть в одной компании с нынешними звёздами"

Вика Цыганова раскрыла размер своей пенсии

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Вика Цыганова, знаменитая своими хитами и патриотическими песнями, в интервью aif.ru раскрыла размер своей пенсии, которая составляет 10 600 рублей.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

По её словам, этой суммы ей хватает на поход в салон красоты, чтобы выглядеть достойно на сцене. Цыганова объяснила, почему не получает дополнительную выплату в 30 000 рублей от мэра Москвы, подчеркнув, что живет в Подмосковье и имеет звание "Заслуженного деятеля культуры Московской области" и "Заслуженного артиста Тувинской республики", которые не предполагают таких надбавок.

Певица также отметила, что её поклонники пытались добиться для неё звания, но она не желает ходить с протянутой рукой. Цыганова выразила недовольство современным шоу-бизнесом, обвиняя его представителей в разложении общества и отсутствии настоящих ценностей.

Она подчеркнула, что не хочет ассоциироваться с нынешними звездами, которых считает частью разрушительного влияния на культуру. Цыганова также отметила, что несмотря на свои патриотические песни и веру, её не приглашают на крупные концерты, что вызывает у неё вопросы о том, кто управляет культурными мероприятиями в стране.