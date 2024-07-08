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Киркоров решил проигнорировать новый иск Успенской

Филипп Киркоров проигнорировал новый иск от Любови Успенской

0:56
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров проигнорировал очередной иск, поданный певицей Любовью Успенской. Об этом сообщил адвокат артиста Александр Добровинский. По его словам, Киркоров не обращался к нему по поводу данного иска. Добровинский считает, что иск, связанный с использованием слова "попрошайка", обречен на провал.

Филипп Киркоров проигнорировал новый иск от Любови Успенской
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

"Впрочем, как мне кажется, иск вокруг слова "попрошайка" обречен на провал в связи с последними новостями", — цитирует адвоката Kp. ru.

Напомним, что конфликт между артистами начался после того, как Успенская назвала Киркорова "женоненавистником" в одном из интервью. В ответ Киркоров обвинил Успенскую в порочении его чести и достоинства, подав на нее в суд с требованием компенсации в размере 10 миллионов рублей и назвав ее "попрошайкой" за якобы выпрашивание дорогих вещей. 

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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