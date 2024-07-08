Тина Канделаки высказалась о сотруднице канала "Матч ТВ", над которой надругались мигранты

Генеральный директор канала ТНТ и бывший руководитель телеканала "Матч-ТВ" Тина Канделаки отреагировала на новость об изнасиловании сотрудницы Матч-ТВ".
Тина Канделаки уверена, что все виновные в преступлении понесут заслуженное наказание. Она отметила, что поддерживает пострадавшую коллегу, на которую напали мигранты в Москве.
"Все наши мысли — с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует", — заявила телеведущая.
На канале "Матч-ТВ" посчитали неэтичным раскрывать подробности случившегося. Они заверили, что делом занимается полиция.
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