Тина Канделаки высказалась о сотруднице канала "Матч ТВ", над которой надругались мигранты

Канделаки поддержала изнасилованную сотрудницу "Матч ТВ"

Генеральный директор канала ТНТ и бывший руководитель телеканала "Матч-ТВ" Тина Канделаки отреагировала на новость об изнасиловании сотрудницы Матч-ТВ".

Фото: https://vk.com/tina_kandelaki by ВК-аккаунт Тины Канделаки is licensed under public doman

Тина Канделаки уверена, что все виновные в преступлении понесут заслуженное наказание. Она отметила, что поддерживает пострадавшую коллегу, на которую напали мигранты в Москве.

"Все наши мысли — с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует", — заявила телеведущая.

На канале "Матч-ТВ" посчитали неэтичным раскрывать подробности случившегося. Они заверили, что делом занимается полиция.

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