28-летняя дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как планирует жить дальше: "Ей там легче"

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что возвращается к привычной жизни

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследница актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк после сорока дней со дня смерти матери решила, что от траура следует переходить к обычной жизни.

Фото: https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk by Инстаграм Анны Заворотнюк is licensed under public doman

28-летняя Анна Заворотнюк после панихиды в 40-й день после кончины родительницы, записала видеобращение.

Она отметила, что попытается вернуться к повседневным делам. Она отметила, что все сорок дней очень много думала о маме, вспоминая радостные моменты общения с родительницей.

Она пришла к однозначному выводу.

"Ей там легче и лучше. Она очень сильно болела, все эти пять лет были безумно тяжёлыми. И ей там действительно лучше. А мы, её дети, должны и дальше быть ее продолжением, радовать ее, быть счастливыми, здоровыми", — выразила своё мнение Анна в социальных сетях

Ранее дочь Заворотнюк показала фото матери без макияжа и в платке.