28-летняя дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как планирует жить дальше: "Ей там легче"

Наследница актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк после сорока дней со дня смерти матери решила, что от траура следует переходить к обычной жизни.
28-летняя Анна Заворотнюк после панихиды в 40-й день после кончины родительницы, записала видеобращение.
Она отметила, что попытается вернуться к повседневным делам. Она отметила, что все сорок дней очень много думала о маме, вспоминая радостные моменты общения с родительницей.
Она пришла к однозначному выводу.
"Ей там легче и лучше. Она очень сильно болела, все эти пять лет были безумно тяжёлыми. И ей там действительно лучше. А мы, её дети, должны и дальше быть ее продолжением, радовать ее, быть счастливыми, здоровыми", — выразила своё мнение Анна в социальных сетях
Ранее дочь Заворотнюк показала фото матери без макияжа и в платке.
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