Вдова Валентина Юдашкина показала дочь, зятя и внуков в День семьи, любви и верности

Вдова кутюрье Валентина Юдашкина Марина Юдашкина поделилась семейным контентом в День семьи, любви и верности.
Марина Юдашкина опубликовала в "Инстаграме"* фото с семьёй. Юдашкина показала на одном снимке единственную дочь Галину, зятя Петра Максакова и троих внуков — Аркадия, Анатолия и Агату-Ариеллу.
"Фото с отдыха! Красивые места, посещение музея", — написала под кадрами вдова модельера.
Подписчикам пришёлся по душе такой контент.
"Второй мальчик просто вылитый Валентин";
"Малышка просто принцесса";
"Толя очень похож на вас. Чудесные детки, прекрасная семья. Всем счастья!" — писали фолловеры под постом Марины Юдашкиной.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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