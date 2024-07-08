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Вдова Валентина Юдашкина показала дочь, зятя и внуков в День семьи, любви и верности

Вдова Юдашкина показала наследников в День семьи, любви и верности

0:56
Шоу-бизнес

Вдова кутюрье Валентина Юдашкина Марина Юдашкина поделилась семейным контентом в День семьи, любви и верности.

Вдова Юдашкина показала наследников в День семьи, любви и верности
Фото: https://www.instagram.com/marinayudashkina by Инстаграм Марины Юдашкиной is licensed under public doman

Марина Юдашкина опубликовала в "Инстаграме"* фото с семьёй. Юдашкина показала на одном снимке единственную дочь Галину, зятя Петра Максакова и троих внуков — Аркадия, Анатолия и Агату-Ариеллу.

"Фото с отдыха! Красивые места, посещение музея", — написала под кадрами вдова модельера.

Подписчикам пришёлся по душе такой контент.

"Второй мальчик просто вылитый Валентин";

"Малышка просто принцесса";

"Толя очень похож на вас. Чудесные детки, прекрасная семья. Всем счастья!" — писали фолловеры под постом Марины Юдашкиной.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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