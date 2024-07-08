Маленький сын актёра Павла Прилучного не узнал отца с усами

Годовалый сын Павла Прилучного не узнал отца в гриме

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Зепюр Брутян привела маленького сына на съёмочную площадку к отцу Павлу Прилучному. Малыша удивил внешний вид родителями с растительностью на лице.

Фото: https://www.instagram.com/bugevuge by Инстаграм Павла Прилучного is licensed under public doman

Павел Прилучный опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором его годовалый сын Микаэль изучает особенности работы на съёмочной киноплощадки.

"Знакомлю потихоньку с творчеством", — написал артист под кадрами с сыном.

Мальчик с интересом оценил кинокамеру, попробовал еду, которой питаются актёры в перерыве между съёмками. Особенно ребёнка озадачил внешний вид отца. Павел Прилучный предстал перед сыном с усами.

Малыш с удивлением взирал на непривычный облик родителя. Он словно не узнавал отца.

"Как же я вас люблю", — написала Зепюр Брутян под постом мужа.

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