Маленький сын актёра Павла Прилучного не узнал отца с усами

Зепюр Брутян привела маленького сына на съёмочную площадку к отцу Павлу Прилучному. Малыша удивил внешний вид родителями с растительностью на лице.
Павел Прилучный опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором его годовалый сын Микаэль изучает особенности работы на съёмочной киноплощадки.
"Знакомлю потихоньку с творчеством", — написал артист под кадрами с сыном.
Мальчик с интересом оценил кинокамеру, попробовал еду, которой питаются актёры в перерыве между съёмками. Особенно ребёнка озадачил внешний вид отца. Павел Прилучный предстал перед сыном с усами.
Малыш с удивлением взирал на непривычный облик родителя. Он словно не узнавал отца.
"Как же я вас люблю", — написала Зепюр Брутян под постом мужа.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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