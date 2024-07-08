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Наталья Подольская показала мужа, сыновей и свёкра в День семьи, любви и верности

Наталья Подольская показала сыновей от Преснякова в День семьи, любви и верности

0:59
Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская поделилась милым семейным контентом в День семьи, любви и верности.

Наталья Подольская показала сыновей от Преснякова в День семьи, любви и верности
Фото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya by Инстаграм Натальи Подольской is licensed under public doman

Наталья Подольская опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков с мужем Владимиром Пресняковым, сыновьями Артемией и Иваном и свёкром Владимиром Пресняковым-старшим.

"Моя семья — моё всё. С днём семьи, любви и верности. Берегите друг друга, даже несмотря на невзгоды", — написала певица под кадрами.

Подписчики были очарованы фотографиями.

"Любо-дорого смотреть на вас! Глаз радуется";

"Какие все красивые и стильные!";

"Красивая у вас семья. Счастье вашей семье", — писали фолловеры под постом звезды.

Ранее певица Наталья Подольская рассказала, как они отпраздновали день рождения Владимира Преснякова.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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