Наталья Подольская показала мужа, сыновей и свёкра в День семьи, любви и верности

Певица Наталья Подольская поделилась милым семейным контентом в День семьи, любви и верности.
Наталья Подольская опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков с мужем Владимиром Пресняковым, сыновьями Артемией и Иваном и свёкром Владимиром Пресняковым-старшим.
"Моя семья — моё всё. С днём семьи, любви и верности. Берегите друг друга, даже несмотря на невзгоды", — написала певица под кадрами.
Подписчики были очарованы фотографиями.
"Любо-дорого смотреть на вас! Глаз радуется";
"Какие все красивые и стильные!";
"Красивая у вас семья. Счастье вашей семье", — писали фолловеры под постом звезды.
Ранее певица Наталья Подольская рассказала, как они отпраздновали день рождения Владимира Преснякова.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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