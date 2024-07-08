Наталья Фриске поздравила Жанну Фриске с 50-летним юбилеем: "Навсегда останешься молодой"

Наталья Фриске поздравила Жанну Фриске с днём рождения

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наталья Фриске обратилась к сестре Жанне Фриске с трогательными словами в юбилей покойной певицы.

Фото: https://www.instagram.com/friske_natalia by Инстаграм Натальи Фриске is licensed under public doman

Наталья Фриске опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков, на которых запечатлена умершая от онкологии Жанна Фриске.

"С днём рождения, сестра Тебе бы сегодня исполнилось 50, но ты навсегда останешься молодой. Скучаю", — написала Наталья в микроблоге.

Подписчики не остались в стороне от этого события.

"Нам всем невероятно не хватает Жанны, очень скучаем"; "Прошло целых 9 лет, а её песни все помнят и любят, светлая память"; "Как всегда, видя фото Жанны, слёзы сами текут. С Днём рождения на небесах", — писали фолловеры под постом Натальи.

Ранее сообщалось, что отец Жанны Фриске выкупил долю сына в её квартире.

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