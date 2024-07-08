Наталья Фриске поздравила Жанну Фриске с 50-летним юбилеем: "Навсегда останешься молодой"

Наталья Фриске обратилась к сестре Жанне Фриске с трогательными словами в юбилей покойной певицы.
Наталья Фриске опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков, на которых запечатлена умершая от онкологии Жанна Фриске.
"С днём рождения, сестра Тебе бы сегодня исполнилось 50, но ты навсегда останешься молодой. Скучаю", — написала Наталья в микроблоге.
Подписчики не остались в стороне от этого события.
"Нам всем невероятно не хватает Жанны, очень скучаем";
"Прошло целых 9 лет, а её песни все помнят и любят, светлая память";
"Как всегда, видя фото Жанны, слёзы сами текут. С Днём рождения на небесах", — писали фолловеры под постом Натальи.
Ранее сообщалось, что отец Жанны Фриске выкупил долю сына в её квартире.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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