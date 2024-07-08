Зная истории Заворотнюк и Фриске: Блёданс не пошла на второе ЭКО испугавшись последствий

55-летняя телеведущая и актриса Эвелина Блёданс призналась, что мечтала родить дочку, но побоялась процедуры ЭКО.
Мысль о втором ребёнке пришла к Эвелине, когда ей было уже 46 лет. У неё были хорошие шансы на успех, но первая процедура ЭКО в 2018 году закончилась выкидышем.
Позже у неё была ещё одна возможность, но она испугалась последствий. Эвелину беспокоили истории Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк, которые заболели после рождения детей. Обе они прибегали к искусственному оплодотворению, и у обеих был диагностирован рак мозга. Поэтому актриса воздержалась от второй попытки.
"Ведь действительно, зная сейчас истории Насти Заворотнюк и Жанны Фриске, мы понимаем, что для женщины это небезопасно и может грозить какими-то очень неприятными последствиями и заболеваниями", — пояснила Эвелина.
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