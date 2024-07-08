Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни

Нюша после развода: возвращение в светскую жизнь и внутренние трансформации

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В мае стало известно, что певица Нюша решила развестись с Игорем Сивовым, с которым она состояла в браке несколько лет. Эта новость привлекла внимание поклонников и журналистов, поскольку пара казалась гармоничной и счастливой. Однако, несмотря на внешнюю идиллию, певица приняла решение о разводе, отметив, что это был осознанный и непростой шаг.

Фото: Инстаграм Нюши

После развода Нюша активно вернулась к светской жизни, от которой отошла во время брака. Она начала посещать различные мероприятия, принимать участие в фотосессиях и давать интервью. Певица утверждает, что этот период стал для нее временем значительных личных изменений. Она отметила, что внешние перемены, которые можно заметить в ее облике, являются отражением глубоких внутренних преобразований.

Нюша считает, что трансформация личности часто видна через изменения во внешности. Она сравнила себя с львицей и тигрицей, подчеркнув, что чувствует себя сильнее и увереннее. Эти метаморфозы стали очевидны не только для нее самой, но и для ее поклонников.

Стоит напомнить, что после расставания дети пары, дочь Серафима-Симба и сын Саффрон, остались жить в ОАЭ, где в последнее время жила и сама Нюша. Певица продолжает уделять внимание своим детям, несмотря на насыщенную светскую жизнь и профессиональные обязанности.