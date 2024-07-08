Канделаки сообщила, что "Матч ТВ" на связи с сотрудницей канала ставшей жертвой изнасилования

Сотрудница канала "Матч ТВ" сообщила, что её изнасиловали рядом с телецентром "Останкино". По подозрению в преступлении задержаны трое мужчин.
Нападение произошло в ночь на 6 июля около 2:30 ночи, когда девушка возвращалась с работы. Преступники напали на неё возле Останкинского пруда, рядом с телецентром.
Один из подозреваемых, 24-летний Мухриддин был задержан спустя 40 минут после совершения преступления. Позднее рядом со станцией метро "ВДНХ" были задержаны ещё двое его подельников — 25-летний Бунед и 22-летний Жавохир. Все они были доставлены в отделение полиции.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "изнасилование, совершённое группой лиц". Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
"Канал в курсе инцидента, однако не считаем возможным раскрывать подробности произошедшего. Делом занимаются правоохранительные органы, которым мы, безусловно, при необходимости окажем содействие. Также мы на связи с пострадавшей и оказываем ей всестороннюю и необходимую поддержку", — заявила Тина Канделаки.
Телеведущая также сообщила, что руководство канала "приложит все усилия, чтобы преступники были наказаны и справедливость восторжествовала".
Следственный Комитет взял дело на собственный контроль.
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