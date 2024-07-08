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Анастасия Волочкова обвинила Пенсионный фонд в потере 15 лет стажа: балерина подала иск в суд

Анастасия Волочкова подала иск на Пенсионный фонд в Мещанский суд

1:19
Шоу-бизнес

Известная балерина Анастасия Волочкова подала иск в Мещанский суд на Пенсионный фонд, обвиняя его в потере 15 лет её стажа.

Анастасия Волочкова подала иск на Пенсионный фонд в Мещанский суд
Фото: Openverse by pavsekakii.ru, CC BY 2.0

Волочкова заявляет, что её стаж составляет 30 лет, но Пенсионный фонд не может найти половину из них. Балерина пытается отстоять свои права не ради денег, а из принципа.

Она пыталась мирно урегулировать вопрос, обращаясь в Большой театр, где ей выдали фальсифицированную трудовую книжку. Волочкова утверждает, что её незаконно уволили из Большого театра в 2003 году и после этого не давали роли, несмотря на то, что по документам она числилась в театре.

Кроме того, у неё потерялись контракты и договоры в Краснодарском театре, где она работала на безвозмездной основе. Сейчас Волочкова работает без договоров, выступая бесплатно и оплачивая свою команду, сообщает "Московский Комсомолец".

Она приняла решение подать в суд вместе с адвокатом, обнаружив подтверждение стажа в российских театрах.

Волочкова призывает других бороться за правду и свои права. Если она проиграет дело, то выйдет на пенсию в 60 лет, как большинство россиянок её возраста.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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