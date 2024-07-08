Анастасия Волочкова обвинила Пенсионный фонд в потере 15 лет стажа: балерина подала иск в суд

Известная балерина Анастасия Волочкова подала иск в Мещанский суд на Пенсионный фонд, обвиняя его в потере 15 лет её стажа.
Волочкова заявляет, что её стаж составляет 30 лет, но Пенсионный фонд не может найти половину из них. Балерина пытается отстоять свои права не ради денег, а из принципа.
Она пыталась мирно урегулировать вопрос, обращаясь в Большой театр, где ей выдали фальсифицированную трудовую книжку. Волочкова утверждает, что её незаконно уволили из Большого театра в 2003 году и после этого не давали роли, несмотря на то, что по документам она числилась в театре.
Кроме того, у неё потерялись контракты и договоры в Краснодарском театре, где она работала на безвозмездной основе. Сейчас Волочкова работает без договоров, выступая бесплатно и оплачивая свою команду, сообщает "Московский Комсомолец".
Она приняла решение подать в суд вместе с адвокатом, обнаружив подтверждение стажа в российских театрах.
Волочкова призывает других бороться за правду и свои права. Если она проиграет дело, то выйдет на пенсию в 60 лет, как большинство россиянок её возраста.
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