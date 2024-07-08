Филипп Киркоров давно дружит с Алсу и ее семьей. Развод певицы с Яном Абрамовым после 18 лет брака и рождения троих совместных детей крайне огорчил поп-короля эстрады.
По словам Киркорова, семейная жизнь сама по себе сложная, а у публичных людей — вдвойне. Ян Абрамов влюбился в Алсу с первого взгляда и буквально носил жену на руках все 18 лет их совместной жизни. Он был образцовым отцом, который во всем поддерживал супругу: выступал продюсером ее концертов, песен и клипов, создал для нее безупречный сценический образ.
Киркоров уверенно заявляет, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет, и что всё, что его сейчас волнует, это его семья и дети.
Однако, Филипп подчеркнул, что не будет давать оценку чужим семейным отношениям. При этом он никак не комментировал предположительную измену Абрамова с бывшей подругой Тимати Анастасией Решетовой.
Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры.