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Филипп Киркоров встал на защиту Яна Абрамова на фоне шокирующего развода с Алсу

Филипп Киркоров прокомментировал развод Алсу и Яна Абрамова

1:02
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров давно дружит с Алсу и ее семьей. Развод певицы с Яном Абрамовым после 18 лет брака и рождения троих совместных детей крайне огорчил поп-короля эстрады.

Филипп Киркоров прокомментировал развод Алсу и Яна Абрамова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

По словам Киркорова, семейная жизнь сама по себе сложная, а у публичных людей — вдвойне. Ян Абрамов влюбился в Алсу с первого взгляда и буквально носил жену на руках все 18 лет их совместной жизни. Он был образцовым отцом, который во всем поддерживал супругу: выступал продюсером ее концертов, песен и клипов, создал для нее безупречный сценический образ. 

Киркоров уверенно заявляет, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет, и что всё, что его сейчас волнует, это его семья и дети.

Однако, Филипп подчеркнул, что не будет давать оценку чужим семейным отношениям. При этом он никак не комментировал предположительную измену Абрамова с бывшей подругой Тимати Анастасией Решетовой.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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