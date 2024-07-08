Марго Робби беременна: свежее фото с острова Комо раскрыло все секреты

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Марго Робби ожидает пополнение в семье

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Шоу-бизнес

Марго Робби, как и многие другие знаменитости, сталкивается с постоянными слухами о беременности.

Марго Робби ожидает пополнение в семье
Фото: Daily Mail

После её замужества в 2016 году с Томом Акерли, этот вопрос стал ещё более частым в интервью. Марго откровенно признавалась, что не готова к материнству, предпочитая не спешить и не поддаваться давлению общественности.

Недавно DailyMail опубликовал фотографии, подтверждающие беременность актрисы. Супруги были замечены на острове Комо, где они, вероятно, отмечали 34-летие Марго.

Сейчас актриса может взять небольшой перерыв, чтобы подготовиться к встрече с новым членом семьи. Она проводит много времени с мужем, с которым они совместно запустили бренд джина Papa Salt.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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