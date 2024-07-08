Марго Робби, как и многие другие знаменитости, сталкивается с постоянными слухами о беременности.
После её замужества в 2016 году с Томом Акерли, этот вопрос стал ещё более частым в интервью. Марго откровенно признавалась, что не готова к материнству, предпочитая не спешить и не поддаваться давлению общественности.
Недавно DailyMail опубликовал фотографии, подтверждающие беременность актрисы. Супруги были замечены на острове Комо, где они, вероятно, отмечали 34-летие Марго.
Сейчас актриса может взять небольшой перерыв, чтобы подготовиться к встрече с новым членом семьи. Она проводит много времени с мужем, с которым они совместно запустили бренд джина Papa Salt.
Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры.